MAZZEL・RAN、映画封切りにしみじみ「皆さんにやっと作品を届けることができた」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのRAN、俳優の山川ひろみ、3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が5日、都内で行われた映画『アオショー！』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべるRAN＆小山慶一郎ら
物語の舞台は、美しい海に囲まれた小さな離島・折後島。島唯一の小さな高校で、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深め、青春を駆け抜けていく姿を描く。RANは物語の舞台となる折後島へ移住してくる主人公・飯田悉平を、同じくW主演を務める山川は悉平が島で出会う少女・波島沫乃を演じる。小山は、今作から登場するキャラクター・貴宝院理津を演じる。悉平に対し、合唱の厳しさを突き付けるカリスマ高校生という役どころとなっている。
封切りの日を迎え、RANは「ついに来ましたね。まずは皆さんにやっと、この作品を届けることができてとてもうれしく思います」としみじみ語った。そして「楽しかったですか？」と観客に問いかけると温かい拍手が。コール＆レスポンスに慣れている映画初出演の小山は「映画館だから、皆さんあまり声出さないんですね」と驚き、RANも「マナーがしっかりされていますね」と笑顔を見せていた。
