松阪大輔＆里崎智也、ゴルフのベストスコア70台 テレビで対決 飯島茜プロと三つ巴
元プロ野球選手の松阪大輔、里崎智也が、GAORA SPORTSで7日放送の新番組『松坂大輔・里崎智也 ONOFF ゴルフバトル』に出演する。
【写真29枚】笑顔で楽しそうに子どもたちとふれあう松坂大輔
「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）初代王者に貢献したバッテリーの松坂と里崎は、ゴルフ上級者でもあり、ベストスコア70台。番組では、飯島茜プロ監修のもと、最先端のゴルフクラブ・ONOFF KURO（オノフ クロ）で本気のクラブフィッティングに挑戦。最新技術により理想の弾道を追求する。
さらに、自分仕様にカスタマイズされた“武器”を手に入れた2人が、飯島プロと真剣勝負。松坂 vs 里崎 vs 飯島プロ三つ巴対決は、野球とは違うフィールドで繰り広げられる、笑いと感動のゴルフ新番組となる。
■松坂大輔コメント
「今ベストスコア70なので、あと一打縮め、60台に乗せたい。そのためにもきょうのフィッティングをとても楽しみにしています。そして勝ちます」
■里崎智也コメント
「野球の道具に比べてゴルフクラブの進化は止まらないですよね。この進化するゴルフクラブを手にしての、この勝負。楽しみです」
■飯島茜コメント
「お二人とも力がありますから、飛距離では敵わない。それ以外の部分で勝負します。プロゴルファーとして」
放送日時
#1 9月7日（日）午前9:30 ほか再放送あり ※9月7日はスカパー！無料放送日
#2 9月14日（日）午前9:30 ほか再放送あり
