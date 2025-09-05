富山地方鉄道が沿線自治体からの支援がなければ鉄道線の一部区間を廃線とする方針を示していることについて、県議会の委員会で、きょう、地鉄の姿勢を批判する意見が相次ぎました。



県議会の地方創生産業委員会がきょう開かれました。



富山地鉄は本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年12月末までに自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。





この地鉄の姿勢に対し、委員からは批判の声が相次ぎました。米原蕃県議「自分たちは被害者なんだという気持ちを持っているんですよ。変化に対してどうやっていくのかということを考えるのは経営者なんですよ。被害者ではありません。被害者は県民ですよ」中川忠昭県議「交通事業者としての責務というか、それが全く見えてこないところに問題があると。データも示さないわけでしょ。例えば軌道の駅あるいは鉄道の駅とバスをしっかり結ぶとかね、そんなこともやってこないわけですよ」厳しい声が相次いだ一方、委員からは県のリーダーシップを求める声も出ました。火爪弘子県議「地鉄からは言葉は悪いですけど脅迫みたいにして方針が示されて、十分な期間がないのにとりあえずの方針を決めなければならない。これでいいのかと。事業者と自治体の信頼関係を作る上でやっぱり十分だとは思わない。県がもっと努力をしてほしいと思う」富山地方鉄道の鉄道線のあり方をめぐる沿線自治体などの協議は、地鉄が示す今年12月末に向けて今後、分科会などで話し合いが進められます。