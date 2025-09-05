農林水産省はきょうコメの加工品の輸出拡大に向けた試食会を開き、県内企業が冷凍ずしを提供しました。



試食会には小泉農林水産大臣も出席し、富山のすしを味わいました。



小泉農林水産大臣

「今日はどうもよろしくお願いします。最初はおすしですか」



きょう、農林水産省が開いた、コメの加工品の輸出拡大に向けた試食会。



この試食会では、すしチェーンを展開する富山市のビーラインが、高度な冷凍技術を活用した甘エビとサクラマスの冷凍ずしを提供し、小泉農林水産大臣が試食しました。





担当者「こちらのすしは、3日前に一度急速冷凍しまして、本日の朝、解凍してきました。鮮度をそのまま保ったおすしになってます」小泉大臣「3日前に？いただきます。冷凍ずし。…これ本当すごいですね。絶対信じない、冷凍って言われても。やっぱり今富山はすしで売ってて、すし県ですよね。まさに今コメの問題が話題ですけど、この冷凍すしが海外の和食屋さん、そしておすし屋さんに大きく展開できる時代がくれば、付加価値高いコメ製品が世界に出せるようになりますから、期待してますから。頑張ってください。本当においしかったです」「寿司といえば、富山」をキャッチフレーズにブランド化戦略を進める県も、試食会ではポスターやグッズを使ってPRしていて、「富山の新鮮な魚やすしを海外に発信することは県の魅力発信につながる」としています。