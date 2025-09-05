第2子出産の朝比奈彩、体型管理中のご褒美“グルテンフリー”のお菓子「満足感もある」

朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『出産後の体型管理について』という動画を投稿。第2子を出産されてから約2ヶ月だという朝比奈さんが、現在体型管理のために行っていることを紹介してくれました！この記事では、食事について“腹八分目”を心がけながらも、朝比奈さんがストレス解消のおやつとして食べているグルテンフリーの商品をピックアップ♪

朝比奈さんが、「甘いお菓子を食べたりとかするのって、私、やめられないのね。唯一の私の至福の時間なの」「これを削ると絶対ストレスになると思ったから、どういうふうな食べ物にしようかなと思って、ちょっといいおやつを選ぶようにした」と話し、具体例としてあげてくれたのがこちら。

■米粉で作られたチョコチップクッキー

DAY BY DAY / CHOCOCHIPS COOKIES 1box 税込3,984円（公式サイトより）

小麦粉・乳製品・卵・白砂糖・ベーキングパウダー不使用の、ひとつひとつ手作業で作り上げられたチョコチップクッキー。

米粉から作られているサクサクの生地には、少し塩が入っており、これがココナッツとアーモンドの香りを引き立てているそう。甘みはメープルシロップでつけられています。

1袋2枚入の個包装で、1箱に6袋12枚入。1枚直径5〜6cm、約25gと、1枚でも満足のいく大きさ。

公式オンラインストアで定期的に予約販売を行っています。

■1枚でも満足感ばっちり！

朝比奈さんは、「1枚とか2枚食べたりするだけでも、もう全然満腹感がすごいあるわけ」「満足感もあるし気持ちも満たしてくれる」とコメント。

甘いものを無理に我慢するとストレスになるもの。体型管理中も、罪悪感の少ないおやつを味方にしていきたいですね。

■動画もチェック

動画内では、体型管理のための愛用品が他にも紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。