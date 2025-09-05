指原莉乃「薄づきな感じ」インスタメイクで紹介した愛用ファンデーション

指原莉乃さんが自身のInstagramアカウントを更新。愛用のコスメを紹介しながら、メイクのポイントを教えてくれました！

■ファンデーション

投稿内で紹介されたのはこちら！

ABOUT TONE/スキンレイヤー フィットファンデーション 22アイボリー 3,080円（編集部調べ）

密着力のあるセミマット仕上がりのリキッドファンデーション。

投稿内で指原さんは「薄づきな感じがするのに隠れるところは隠れてていい」とコメントしながらこちらを紹介。続けて「夏でも崩れが少なく感じます」と崩れにくさにも言及！

塗る時のポイントについても「一回肌に広げると乾くのが早いのでとんでもないスピードでスポンジorブラシで広げていくといい！（塗り広げた後の乾燥感は私は感じないです。）」と素早く塗り広げるのがおすすめだと語っていました！

