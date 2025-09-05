大型犬を飼うことが夢だったパパとママ。ある日、そんなふたりに運命の出会いが訪れることに。たくさんの幸せを与えてくれた愛犬との出会い、そして1年間の思い出が感動を届けています。投稿は23万再生を突破し、「素敵な家族」「なんか泣けてきた」と、たくさんの祝福の声が寄せられることとなりました。

【動画：『大型犬を飼うこと』が夢だった夫婦→飼い始めたら、想像よりも大変で…思わず泣ける『１歳を迎えるまでの軌跡』】

ひと目見て「この子だ！」と確信

Instagramアカウント『ルルちゃん/ワイマラナー』に、ワイマラナーのルルちゃんが1歳になった記念として、これまでの思い出が投稿されました。パパとママがルルちゃんと初めて出会ったのは、暑い夏の日。ブリーダーさんの所へ見学に行ったパパとママは、そこで生後1ヵ月のルルちゃんと出会いました。この時、パパとママはルルちゃんをひと目見て「この子だ！」と確信したそう。

そして、ルルちゃんが生後2ヶ月になった時、晴れてルルちゃんをお家にお迎えすることに。はじめてパパとママの車に乗ったルルちゃんでしたが、この日は慣れない車の揺れで車酔いをしてしまったとのこと。ルルちゃんはお家に到着すると、そのままお風呂場に向かうことになったのだとか。当時はドタバタしたそんなハプニングも、今では懐かしい思い出の1つです。

好奇心旺盛なお転婆娘に成長！

パパとママと一緒に暮らすようになったルルちゃんは、さまざまな顔を見せてくれることになったそう。甘噛みでパパとママを悩ませたり、時間を忘れるほどお庭で走りまわったり、「生まれた時からずっとここにいた？」と思うほどの無防備な姿を見せてくれたり。

そんなルルちゃんのさまざまな一面が日に日に増えていくうちに、パパとママの笑顔も一緒に増えていったのでした。

パパとママに幸せを運んでくれるルルちゃん

かっこいい見た目とは裏腹に甘えん坊だったり、イタズラでパパとママをちょっぴり困らせたり。ルルちゃんがおうちに来てから、パパとママは今まで以上に賑やかな毎日を送っているそう。

そんなルルちゃんに、これからもお友達や幸せな思い出をたくさん増やしていってほしいと心から願うパパとママなのでした。

そんな幸せあふれるルルちゃんの1歳のお誕生日の投稿には、たくさんの人からお祝いの言葉が寄せられています。「素敵な家族にもらわれて、ルルちゃんは幸せですね」「これから楽しいことがたくさん待ってるね」「お誕生日おめでとう！」と、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

Instagramアカウント『ルルちゃん/ワイマラナー』では、そんな幸せいっぱいのルルちゃんの日常風景が綴られています。現在はワイマラナーのポノちゃんも家族として加わり、ルルちゃんのしっかり者なお姉ちゃんの一面も投稿されていますよ。

ルルちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ルルちゃん/ワイマラナー」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。