¸µÈà¤Î»Ò¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡£Ì¼¤ò¸µÈàÂð¤ËÁ÷¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿¼ºí©¤·¤¿É×§
¡Ø¼ºí©¤·¤¿É× µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³¤Ìî¤Ô¤å¤¦¡§Ì¡²è¸¶ºî¡¢¤µ¤È¤ê¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼ºí©¤·¤¿É× µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
40ºÐ¤Î¥µ¥ä¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î½Õ¤ËÉ×¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¶¦Æ¯¤¤·¤Æ¤¤¤¿4Ç¯Á°¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ò°ìÆüÃæÍá¤Ó¤»¤é¤ìÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙ¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼¡Âè¤ËÈ¯¸À¤¬¹¶·âÅª¤Ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉ×¤Îµ¡·ù¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÀÎ¤ÎÎø¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£LScomic¤Î¥µ¥Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¹¬¤»¤ÎÎ¢Â¦¡×¤«¤é¡¢¡Ø¼ºí©¤·¤¿É× µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼ºí©¤·¤¿É× µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
40ºÐ¤Î¥µ¥ä¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î½Õ¤ËÉ×¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¶¦Æ¯¤¤·¤Æ¤¤¤¿4Ç¯Á°¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ò°ìÆüÃæÍá¤Ó¤»¤é¤ìÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙ¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼¡Âè¤ËÈ¯¸À¤¬¹¶·âÅª¤Ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉ×¤Îµ¡·ù¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÀÎ¤ÎÎø¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£LScomic¤Î¥µ¥Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¹¬¤»¤ÎÎ¢Â¦¡×¤«¤é¡¢¡Ø¼ºí©¤·¤¿É× µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£