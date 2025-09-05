「ふるさと納税」について。

県内の自治体に寄付されたふるさと納税の “総額のグラフ” をご覧ください。

昨年度の総額は、約175億4700万円となっていて、

前の年から8億円あまり増加し、過去最高額を更新しています。

市町別にみてみると、海産物や肉類といったグルメが人気の「佐世保市」が、約20億円5000万円でトップに。

次いで、波佐見焼などの陶器が人気の「波佐見町」が、約18億3000万円となっています。

その中で、前の年から2倍以上に伸びたのが「大村市」なんです。

過去最高額を記録したふるさと納税。

自治体の特色を生かした返礼品で地元の魅力を伝える取り組みも進んでいます。

応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」。

寄付することで、住民税や所得税の控除を受けられ、地域の名産品などが返礼品として贈られる仕組みです。

まちの人の声は…。

（50代男性）

「ホタテとかフルーツ、ブドウとかが届いた」

（60代女性）

「カニとかイクラとか。孫も好きなので。全国のいろいろなものが食べられていい」

（40代 女性）

「子どもと旅行に行くために、(ふるさと)納税が使えたらいいと思う」

大村市では、昨年度寄付額が10億3000万円と、前年度の2倍以上に伸びています。

（大村市ふるさと物産観光課 青木 猛隼さん）

「寄付が伸びていて、たくさんの応援をもらい、ありがたい気持ちでいっぱい。農作物や水産物や工芸品など、本当に質の高い返礼品があり、各事業者のおかげです」

注目を集めているのは、地元の縫製会社「西日本繊維」で製造される、人気のリカバリーウェア。

その他にも地元の素材を活かした特産品など、幅広い返礼品が増加の要因と分析しています。

一方で力を入れているのが、JR九州との連携による「大村車両基地体験ツアー」など、体験型の返礼品。

市の魅力を知ってもらうだけでなく、足を運んでもらう取り組みも進めています。

（大村市ふるさと物産観光課 青木 猛隼さん）

「すごく魅力が高いまち。体験型の返礼品も準備しているので、実際に来てもらい返礼品を通して大村市を知ってもらった上で、まちの魅力を実際に体験してもらいたい」

市では大村育ちの長崎和牛の魅力を伝えようと、クラウドファンディングを活用したふるさと納税も行っているということです。

魅力的な返礼品が豊富なふるさと納税なんですが、来月から制度が一部変更されます。

これまではポータルサイトからの寄付で、金額に応じたポイント還元がありましたが、

過剰なポイント競争と買い物感覚での寄付の過熱にブレーキをかける狙いで、「ポイント付与」が禁止されます。

このため 大村市を含めた全国の自治体で、駆け込みの寄付が増えているということです。