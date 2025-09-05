今後30年以内の発生確率が80％程度とされる南海トラフ巨大地震。地震発生の可能性を評価する国の検討会は、平時と比べて「特段の変化は観測されていない」とする見解をまとめました。

「南海トラフ巨大地震」について、気象庁は5日、専門家による検討会を開き、想定される震源域でおきた地震などを分析しました。

先月17日には、想定震源域の「日向灘」で地震がありました。この地震はフィリピン海プレート内部で発生したものですが地震の規模が大きくないことなどから、南海トラフのプレートの状態に変化をもたらすものではないとしています。

また、静岡県の御前崎などでは長期的に地盤が沈みこんでいるものの、その傾向に大きな変化はないということです。

こうしたことから、検討会は、南海トラフで「大規模地震の発生の可能性が相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていない」との見解を示しました。

先月、内閣府は巨大地震のリスクが平時より高まっている際に出される南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒」で、事前避難の対象者が52万人近くとなることを公表しました。

一方で、いまだに地域の指定が検討中の自治体も多くあることについて、検討会の平田直会長は、「地域が指定されていることが（情報の）前提になっているため、あらかじめきちんと指定してほしい」と話しました。