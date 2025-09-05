歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため死去した。８２歳。所属事務所が明らかにした。

今年５月にアルツハイマー型認知症を発症していたことを公表。同３１日に一過性脳虚血発作で救急搬送されたが、６月８日に退院し、同１１、１２日に滋賀・東近江市立八日市文化芸術会館で、所属する「夢グループ２０周年記念コンサート」に出演したのが、最後の舞台となった。

橋さんは６月１１日のコンサートで、ソロで「潮来笠」「霧氷」を歌唱。歌詞が出てこない時もあったが、観客が歌唱して後押し。「橋さーん！」の掛け声が次々と起こった。「皆さんこんにちは。橋幸夫でございます。久しぶりでございます」と笑みを浮かべた。終演後、「夢グループ」石田重廣社長とともにロビーで米の販売所にも立ち「みんなで頑張りましょう」とファンを見送った。

コンサート当日、石田社長は、橋について「土曜、日曜日（８、９日）は言葉がほとんどしゃべれませんでした。本当に歌なんて歌える状況じゃなかったんです。それがやっぱり橋さん、すごい」と盛り上げ、橋も元気ポーズで応じていた。

◇橋さんの病気発表経過

▼２０２２年１２月 軽度のアルツハイマー型認知症と診断される

▼２３年５月 歌手活動を一時引退

▼同１１月 右頭頂葉脳梗塞（こうそく）を発症。１週間程度入院

▼２４年４月 歌手活動復帰

▼同１２月 中程度のアルツハイマー型認知症と診断される

▼２５年５月 病名を公表

▼同５月３１日 一過性脳虚血発作で救急搬送され検査入院

▼同６月８日 退院を発表

▼同６月１１日 歌手活動復帰

▼同１３日、帰京後に病院に行き、そのまま入院

▼９月４日 死去