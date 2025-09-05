◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第１日（５日、関空アイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、右肩の亜脱臼と腰痛に見舞われながら出場した山本草太（ＭＩＸＩ）は８４・９８点だった。

「イエスタデイ」の曲に乗り、冒頭の４回転トウループ、続くフリップ―トウループの連続３回転を降りた。後半の３回転半（トリプルアクセル）は着氷がやや乱れた。

「１週間ほど前からケガもあったりで、ちょっと難しい状況にはなっていたけど、ギリギリまで治療だったり、いろんな方のサポートのおかげで乗り切れた。演技だったり、点数っていう意味では、まだ構成とかも万全ではないと思うし、目標としている演技ではない。まずはこの試合をこなして、しっかり怪我を治して、またシーズンに向けて目標としているものを求めてやっていけたらなと思う」とこの日の演技を振り返った。

出場を決めた理由については「本番３、４時間ぐらい前までコーチの方々とか周りの方々と出るか出ないかっていうのをずっと相談していた。周りはもう全員出なくていいっていう感じだったけど、僕に強い気持ちがあったので。ケガしているので、やはりそのあとのシーズンに影響出たりとか、もしかしたらあるかもしれないけど、自分が決めたことなので、自分で責任をとってやっていくって言い聞かせて、出たいですってことを伝えた。逃げたくないなっていうのはもちろんあった」と語った。

７日のフリーに向けて「（４回転）フリップは省いての練習はしてきた。しっかり自分の体と相談しつつ、無理しない範囲で最善を尽くしていけたらなと思っている」と意気込みを口にした。