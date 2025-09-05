韓国で２０１２年にデビューし、ユニークなコンセプト衣装などで日本でも話題を集めた５人組ガールズグループ・ＣＲＡＹＯＮ ＰＯＰ（クレヨンポップ）のメンバー・チョア（３５）が、妊娠したことを自身のインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅで発表した。

チョアは２１年に、６歳年上の実業家と結婚。その後「子どもが欲しかったので、産前検査を受けに行ったら子宮頸（けい）がんのステージ１と診断された」と告白し、２３年にがんの切除と生殖能力温存手術を受けたことを明かしていた。

チョアはインスタグラムに、妊娠検査薬を見る様子を投稿。陽性マークを見た瞬間、号泣する姿を共有した。該当映像とともに、「私たち夫婦に、待ちに待った大切な命がやってきた」「２年前にがんの診断を受け、いくつかの病院で『子どもができない』と言われたが絶対に諦めず、生殖能力を守ってくれた病院と教授に出会った。そして何度か不妊治療を受けた後、体外受精に挑戦し、奇跡的に１回目で妊娠した」と説明した。

また「うれしい知らせを早くお伝えしたかったが、妊娠初期は慎重に我慢していた」と言い、現在は１０週目に入ったこと、一卵性双生児であること、２６年３月に出産予定であることを伝えた。

この投稿に、ともにＣＲＡＹＯＮ ＰＯＰとして活動した双子の妹・ウェイが「私がおばさんだなんて！一卵性双生児だなんて！」と興奮した様子で反応している。