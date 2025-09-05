¶¶¹¬É×¤µ¤ó»àµî¡¢£´·î¡Ö²¶¡¢²Î¤¦¤Î¡©¡×£µ·î¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¢ª£¶·îÉüµ¢¢ª£¹·î¤ËºÆÆþ±¡È½ÌÀ¡Ö²ñÏÃÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö´é¤â¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤ë¡×¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½
¡¡²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡ÊËÜÌ¾¡¦¶¶¹¬ÃË¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢£´Æü¸á¸å£±£±»þ£´£¸Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°¤Î¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡££¸£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤Ï£µ·î£²£°Æü¤ËÃæÅùÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤·¡¢¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡££²£´Ç¯£±£²·î¤ÎÀººº¤ÇÃæÅùÅÙ¤Î¿ÇÃÇ¡£ÄÄµìÀÇ¾¹¼ºÉ¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï²Î¤òËº¤ì¤ë¾É¾õ¤âÉ½¤ì¡¢£´·î¤Ë¤Ï¡Ö²¶¡¢²Î¤¦¤Î¡©¡×¤È²Î¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°å»Õ¤Ï¡Ö¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æü¾ï¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°°Ý»ý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½õ¸À¡£¶¶¤Ï¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¥µ¥Ã¥Ñ¥êÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤«¤éµÙ¤à¤è¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ·î£³£±Æü¤Ë°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÈÂÁ÷¡££¶·î£¸Æü¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£±£±Æü¤ËÉü³è¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¹·î£±Æü¤ËÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇºÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸½¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤Î´é¤âËº¤ì¤ë¡¢¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶¶¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾°Ê³°¤Ï¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£