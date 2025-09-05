市川 栞 キャスター：

ここからは「news zero」のキャスターを務める藤井貴彦さんとともにお伝えしていきます。

藤井 貴彦 さん：

よろしくお願いします。



市川：

藤井さんはことし、「なりわい」をテーマに、被災地で取材を重ねています。今回はどんな取材を？



藤井さん：

今回は、被災地の観光を盛り上げようと、石川県志賀町で遊覧船を営む男性を取材しました。

志賀町富来地域。



人口5400人ほどの地域で、去年の地震では、多くの建物が倒壊したほか、漁港である福浦港が津波被害を受けました。



今回、訪れたのは、その福浦港のそばにある能登金剛遊覧船です。

「藤井でございます。きょうはどうぞよろしくお願いします」



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

「よろしくお願いします」

戦後から続く遊覧船を運航するのは、木谷茂之社長です。5年前に父から経営を受け継ぎました。



藤井さん：

「ものすごくいい景色ですけれども、この辺は今、船が一隻浮かんでます。ぐるぐると遊覧するんですか？」



木谷社長：「だいたい1周20分で巌門周辺を周遊するという形です」

藤井さん：「今そこに船が1隻ありますけど、全部で何隻あるんですか？」

木谷社長：「船の方は今、3隻あります」



巌門を周遊する人気の遊覧船。しかし、去年の地震で…

元日の夜、木谷社長が見た3隻の船。



2隻が津波の引き波に流され、防波堤に引っかかっていました。



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

「当時は(冬場で)長期休業中で、陸上に船をあげていたんですけど、引き波で船が流されて、ちょっとエンジンに海水とかが入って」



船内に海水が入ってエンジンが故障。



あまりに甚大な被害に、廃業も考えたといいます。

それでも、長く続いてきた遊覧船を守りたいと再開を決意、クラウドファンディングによる再開を目指しました。



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

「たくさんの方からの支援を受けまして、何とか修理が昨年の夏休みまでに終わりました。今まで通り普通に船も航路を走れますので、そこがちょっと良かった、ラッキーだったのかな」



去年夏に、営業を再開できた遊覧船。

今回、私も乗船させていただきました。



藤井さん：

「いよいよ出港ですね。水平線しか見えないの、久しぶりです。うわー」



「今、まもなく巌門の中に、船が少しずつ入っていきます。船の幅より、ちょっと広いぐらいじゃないですか。確かに溶岩の跡を感じますね。うわぁ、もう巌門って感じですね。まさしく厳しい門という感じですね」

木谷社長：「船の正面に見える島、碁盤島って言いまして」

藤井さん：「碁盤島」

木谷社長：「碁石の碁盤、義経と弁慶が碁を打った伝説があります」

藤井さん：「へえー」



絶景の中には、地震の爪痕も…



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

「地震の影響で、つり橋がまだ通れない。奥にあるつり橋が地震の影響で使えない」

巌門の遊歩道にかかる橋も地震でひび割れ、渡れなくなっていました。



藤井さん：「そういった意味では地震の影響が残っているんですね」

木谷社長：「巌門は崩れなかったんですけど、粘土質の部分は崩れた」



地震で海岸は数十センチ、隆起したものの、幸い航路には影響はなかったといいます。



しかし、営業再開後に待ち受けた現実は…

藤井さん：

「お客さんは、どれくらいの増減があったのでしょうか？」



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

「昨年度でいきますと、本当に4分の1ぐらいのお客さんで。今年は今のところですけど、半分ぐらいになるかなっていう感じですね。宿泊場所が少ないからかなと。(これまでの乗船客は)和倉温泉がメインなので、泊まって能登を回るっていうのが今までのお客さんのイメージであったんで、そういうのができないっということ」



そこで、誘客につなげようと始めたのがSNSでの発信です。

巌門の絶景などをアップし、新たな若い客層の開拓に挑戦しています。



そして、利用客から届いてくる「能登の観光に来ても良かったんだ」という声に、能登復興への思いを強くしています。

藤井さん：

ご覧いただいても分かると思うんですけど、実際に現場に行って船に乗ると、潮風を胸いっぱいに吸い込むだけで心地よくなるんですが、景色がよくて、風景のマイナスイオンを浴びているような、疲れている方はぜひ一度、行ってもらいたいし、お子さん連れて行っても楽しいと思いますね。



市川：

行きたくなりますもんね。



ここで先日取材した木谷社長と、中継がつながっています。木谷さん。

能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

こんばんわ。



藤井さん：

よろしくお願いします。今は営業を終えて、営業の後にお付き合いいただいているのでしょうか。



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

そうですね。4時で営業は終わりまして。



藤井さん：

お疲れのところ、ありがとうございます。VTRの中でもいろいろお聞きしたんですが、廃業を考えるほどの被害だったということですが、それでも営業を続けようと決意を固めた理由は？



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

最初、船を見たときは、これは難しいかなと思ったんですけど、SNSとかで応援してますというメッセージがたくさんいただきまして、能登の観光を盛り上げるためにも、なんとか復活させるために営業を始めました。



市川：

SNSの発信に力を入れておられる中で、今後、この遊覧船をどのようにしていきたいですか。

能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

SNSに力を入れましたら若いお客さんとか増えてきましたし、外国人のお客さんも増えてきてますので、そちらの方をあぴーるしたり、あとは地元の方ですけど、今週来週と2回続けてありますので、そういうことにも力を入れていこうかなと思っています。



藤井さん：

今後、能登の観光業をどう盛り上げていこうかと考えていますか？



能登金剛遊覧船・木谷 茂之 社長：

私どもだけでは厳しいところがあると思うので、復興を目指している他の施設さんとかとも手をとって、点ではなく線で能登をアピールできたならとおもっています。



木谷さんありがとうございました。