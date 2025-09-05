RAN（MAZZEL）＆山川ひろみ、高校生18人と合唱コラボ NEWS小山慶一郎は見守る「指揮ってこうやるんだと」【アオショー！】
【モデルプレス＝2025/09/05】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のRANが5日、女優・山川ひろみとW主演を務める映画「アオショー！」公開記念舞台挨拶に登壇。作品の内容にちなみ、合唱部とのコラボレーションが実現した。
【写真】RAN＆山川ひろみが合唱する様子
本作は、舞台シリーズの中で特に人気の高い最新作「絶対青春合唱コメディ『SING！！！』〜空の青と海の青と僕らの学校〜」（2021年）を原作とし、新たに書き下ろした完全版。物語の舞台は、美しい海に囲まれた小さな離島・折後島。島唯一の小さな高校で、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深め、青春を駆け抜けていく姿を描く。RANが主人公・飯田悉平役、山川がヒロイン・波島沫乃役を演じるほか、NEWSの小山慶一郎が華やかなカリスマ“高校生”で合唱部部長・貴宝院理津役を演じる。3人はともに映画初出演となった。
上映後となった舞台挨拶には、東京都立小金井北高校の生徒10人も登壇。同校はNHK全国学校音楽コンクール7年連続予選金賞、都大会入賞、第79回東京都合唱コンクール金賞、第18回声楽アンサンブルコンテスト全国大会銀賞入賞など、様々なコンクールで実績を積んでおり、その実力を持つ生徒たちがRANと山川を囲み、劇中でも歌われている『君とみた海』を計20人での合唱で披露。小山はステージ下よりそのパフォーマンスを見守った。
パフォーマンス前、小山が「RANくんが裏で音楽ずっと聴いてたの言っていいの？」とからかうと、RANが「それは絶対に言わないでください」と慌てた様子で、山川も緊張している姿を見せていたが、楽曲がスタートすると堂々とした歌唱で魅了していた。合唱が終わると会場からは鳴り止まない拍手が。小山は“合唱部部長”としてのコメントを求められると「指揮ってこうやるんだって思いました（笑）」と先生の指揮に関心。「本当に学生の皆さんが前を向いて歌っていらっしゃる様子は希望を感じました」と絶賛していた。（modelpress編集部）
◆RAN＆山川ひろみW主演映画「アオショー！」
◆RAN＆山川ひろみ、生徒たちと合唱 NEWS小山慶一郎は見守る
