「knock on wood」の意味は？「knock」は「叩く」という意味！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「knock on wood」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「幸運が続きますように」でした！
直訳すると「木材を叩く」。
英語圏には「木に触れる」という迷信的な仕草があります。
それは自慢話や調子のいいこと、幸運なことについて話した直後、災いを避けるためのおまじないなんだとか。
「I've been feeling great lately, knock on wood!」
（最近調子が良いんだ、縁起をかついでおこう！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
