「knock on wood」の意味は？「knock」は「叩く」という意味！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「幸運が続きますように」でした！

直訳すると「木材を叩く」。

英語圏には「木に触れる」という迷信的な仕草があります。

それは自慢話や調子のいいこと、幸運なことについて話した直後、災いを避けるためのおまじないなんだとか。

「I've been feeling great lately, knock on wood!」

（最近調子が良いんだ、縁起をかついでおこう！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。