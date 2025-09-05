帰宅ルーティンが同じクレーマーと女性客。2人がそろうと店側は気が気でなく…｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第13話をごらんください。

店長たちに、問題の女性客について言いつけたものの、「店に迷惑かけられていない」と同意してもらえなかった問句さん。ですが、自分がムカつくからという理由で、女性客を悪く言い続けます。





聞けば、女性客と問句さんは、話したこともないとのこと。ナエくまさんは「ダメだこの人」と呆れてしまいます。

問句さんと女性客は、話したことはないものの、毎日接点がありました。





2人は同じ電車に乗って帰宅し、同じタイミングで、カモネギ飯店に入店し食事をするルーティンがあったようでした。





2人が来店し、同時に店内にいると、店長たちも気が重くなりました。それは、問句さんが女性客を睨むからでした。





店側は、問句さんが女性を睨むのを本当にやめてほしいと思っていましたが、残念ながらそれは伝わってはいませんでした。





同じ電車に乗って帰宅し、ほぼ同じタイミングでカモネギ飯店に来店していた問句さんと女性客。2人がそろうと、店側は気が重く、問句さんに女性客を睨むのをやめてほしいと心の底から思っていました。



ところが、店のそんな心配をよそに、問句さんは全く違うことを考えていたのでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





