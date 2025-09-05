台風15号影響でファイターズ選手も“缶詰め”状態に…新幹線が一時運転見合わせ ダイヤの大幅な乱れで駅も大混雑
関東に最接近している台風15号。
茨城県では竜巻が発生したとみられます。
完全にひっくり返った車。
すぐそばにある車はサイドミラーが破損。
そして、もう1台の車はドアが壊れています。
茨城・日立市では、風にあおられ2台の車が横転しました。
竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。
車には人は乗っておらず、けが人はいないということです。
男性は「女房の車。電車で京都に行って、車を止めていたのでは。明日おそらく帰ってくるが、これはないよね…。こんなのが飛ばされる風だったのか、竜巻かなにかみたい」と話しました。
現場では、レッカーに載せるための作業が行われていました。
台風15号は各地に強風被害をもたらしました。
千葉・勝浦市の海岸では、うねりを伴った白波が岩場に打ち付けていました。
東京・お台場では、午後5時ごろから強い風が吹き始めました。
観光客が着ている服は風で激しく揺れています。
急に吹き付けた風で寒そうな様子の男性の姿も見られました。
千葉・茂原市では午後5時ごろ、風が出てきて、木の枝が揺れていました。
神奈川・横浜市では、雨とともに時折強い風が吹き付けました。
傘をさしながら懸命に前に進もうとしますが、大苦戦している女性もいました。
関東に最接近している台風15号は、交通機関にも影響を出しました。
台風15号の影響で、東海道新幹線は一時運転を見合わせるなど、大幅なダイヤの乱れが発生しました。
午後3時過ぎ、名古屋駅は人でごった返していました。
大量のスーツケースの横で外国人観光客はなすすべなく座り込んでいました。
利用客は「明日仕事なのでやばいと思って…。本当やばい、帰りたい。ダメだったらホテルに泊まるしかない」と話しました。
この新幹線の遅れで車内に缶詰め状態になっていたのが、プロ野球チーム・日本ハムファイターズの主力の選手たちでした。
5日午後6時から大阪の京セラドームで行われる試合のため、新幹線で移動中、まさかの停車で大阪入りが大幅に遅れていたのです。
試合時間が刻一刻と迫る中、新庄剛志監督は何とインスタグラムでスタメンを発表する異例の事態となりました。
試合時間は現時点で午後7時15分開始予定となっています。
関東では増水した川や地盤が緩んだところもあるので、危険な場所には近づかないでください。