コスタコーヒーから秋限定♡香り豊かな「モンブランラテ」が新登場

秋の訪れとともに楽しみたいのが、ほっこり甘い栗スイーツ。今年のコスタコーヒーでは、秋限定で「モンブランラテ」が新登場します。エスプレッソの深みとマロンペーストの優しい甘さが重なり、仕上げにはふんわりマロンクリームと黄栗をトッピング。ホットとアイスの2種類から選べるこの季節限定の一杯で、心まで温まる秋時間を過ごしてみませんか？

モンブランラテで味わう秋の深み

価格：780円（税込） ※店内飲食時の10％税込

秋の王道スイーツ「モンブラン」をラテで表現した一杯。濃厚なエスプレッソにマロンソースを合わせ、仕上げにふんわりマロンクリームと黄栗をトッピングしました。

ホットは栗のコクと香ばしさが際立ち、涼しい季節にぴったり。視覚でも楽しめる秋らしいビジュアルが魅力です♡

アイスモンブランラテで軽やかに

アイス派には「アイスモンブランラテ」がおすすめ。マロンペーストのやさしい甘さとミルクのまろやかさに、エスプレッソを合わせてすっきりとした味わいに。

冷たい口あたりと広がる栗の香りで、リフレッシュしたい時にもぴったりです。自分へのご褒美や午後のカフェタイムを彩ります♪

販売開始日：2025年9月12日（金）～

秋限定の一杯で季節を楽しんで♡

栗の香りとラテの深い味わいが楽しめる「モンブランラテ」は、この季節だけの特別なご褒美。

ホットでほっと温まるも良し、アイスですっきりリフレッシュするも良し。あなたの秋の時間を優雅に彩ってくれる一杯を、ぜひコスタコーヒーで味わってみてください。