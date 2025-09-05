NMB48の和田海佑さんの初の写真集（タイトル未定、撮影：西村 康、税込3300円）が10月15日にワニブックスからリリースされます。



【写真】沖縄の太陽の下、透き通るような白肌の和田海佑さん

和田さんはNMB48の7期生として23歳で加入し、「遅咲きのヒロイン」とも称されてきたメンバー。キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、独特のワードセンスや愛嬌あふれるキャラクターで研究生時代から存在感を放ってきました。先日行われたライブで、11月頃にNMB48を卒業することを発表しました。



待望の初写真集では、沖縄の太陽の下でポップな衣装を着こなすチャーミングなカットから、セクシーなコスプレやベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、多彩な表情を収録しています。攻めた内容もありつつ、彼女らしさも存分に表現された“王道アイドル写真集”に仕上がっています。



今作は通常カバーのほかに、セブンネット限定カバーを用意。また発売日付近では発売記念イベントの開催も予定されています。和田さんは「写真集を出すことがNMB48加入当時からの1番の夢でした。大好きな沖縄の地で撮影させていただき、夢を叶えることが出来て本当にうれしかったです。私らしいあざと可愛さが詰まりに詰まった写真集になったのではないかと思います。皆様のお気に入りのページがどれか気になります！私はもちろん全部です♡いっぱいドキドキしてくださいね！」と喜びを語っています。



【和田海佑さんプロフィール】

わだ・みゆ 1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Ｍのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。本人SNS（X＝@MYUMYU_48、Instagram＝@__pupu48__）