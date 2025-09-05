あれから1年。限界iPhone 7、まだまだ現役。使えないアプリは増加中
昨年、iPhone 7を使っていることを記事にしました。2025年9月現在、私はまだiPhone 7を使っています。ギリ使えています。
来たる今年、控えているのはiPhone 17シリーズ。気づいたら10世代も進んでました。
今の端末は使用歴4年。動作は問題なし
端末自体は、2021年に一度新しいものに変えてもらっているので、使用年数は4年ほどです。
インターネット接続も通話も問題なくできます。カメラや画面も異常なし。
バッテリーの消耗は、徐々に早くなってきています。SNSを見たり音楽を聞いたりしている分には1日持ちますが、運転中のナビにGoogle mapを使っていたら、あっという間になくなります。とはいえ、モバイルバッテリーもあるし、カフェや車などいつでもどこでも充電できるので、あまり困っていません。
使えないアプリが増えてきた
iPhone 7は、2024年9月、iOS15シリーズを最後にサポートが完全に終了しました。
iOS16以降は対応していないので、使えないアプリがすでにいくつかあり、今後さらに増えていく見込みです。とうとうこの夏にPayPayとタイミーも、Android 8.0およびiOS 15のサポートを終了しました。
個人的に若干不便なのが、LuupやHELLO CYCLING、Peatixなど、アプリでしか使えないサービス系です。現時点では、LINEやインスタグラムなどの主要アプリは生きているので、さほど不便さを感じていませんが、使えなくなる日は急に来るかも…。
LINEのデフォルト絵文字にいる“黄色いアイツ”（通称「えもじの子」）に課金しようとしたら、iOS 15には対応しておらずゲットできなかったのも残念でした。
そもそもサポートが終了しているので、もし何か不具合やセキュリティの脆弱性などが発見されたとしても修正されないという問題もあります。
買い替えない理由
使えないアプリがこれだけ増えても、なぜ私が買い替えないかというと、端末が問題なく使えるから。スマホで動画の作成や高負荷なゲームなどもしないので、今のままで十分なんです。
新しく発表されるiPhoneが高価な割にピンとこなかったり、新機能やスペックに実用性を感じていないのも、買い替えない理由のひとつです。これまでAndroidのスマホを使ったことはないのですが、見た目と価格からNothingやGoogleのPixelシリーズもよさそうだなと思ってます。
このiPhone 7を、壊れるまで使い続けるつもりです。壊れる前に買い替えるのが正解かもしれませんが、スマホがない時間を強制的に過ごせるのもアリかなと思ってます。