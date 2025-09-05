入学したら自慢できそうな「広島県の公立進学校」ランキング！ 2位「広島高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
学びの舞台として地域に根差す公立進学校は、それぞれが独自の教育理念や特色ある取り組みを掲げています。学力向上はもちろん、人間力や社会性を育む工夫が光る学校も多く、進学先選びの大きな指標になっています。
All Aboutニュース編集部は7月3〜17日の間、10〜60代の男女125人を対象に、中国地方の公立進学校の印象に関するアンケートを実施しました。本記事では、教育方針が魅力的だと思う「広島県の公立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国125人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果】
広島高等学校の特徴は、「グローバルリーダーの育成」を本気で目指す教育環境です。文部科学省から「スーパーグローバルハイスクール」に指定された実績を持ち、現在も「SGHネットワーク加盟校」として、世界を舞台に活躍するための学びを強く推進しています。
中学校の「ことば科」から高校の「総合的な探究の時間」まで続く、独自の教育プログラムにより、生徒は自ら課題を見つけ、深く思考し、発信する力を体系的に身につけることができます。さらに、数学などの特定分野で突出した才能を持つ生徒を全国から募集するなど、一人ひとりの「得意」を最大限に伸ばすことにも非常に意欲的です。
自由回答を見ると、「広島高校は、探究学習やグローバル教育に力を入れており、生徒が自ら課題を見つけて主体的に学ぶ姿勢を育てる教育方針が魅力的です」（30代女性／東京都）、「グローバルリーダーを育てるような教育をしているから」（40代女性／愛媛県）、「教育方針が魅力的だと率直に思うから」（40代男性／東京都）、「進学実績が安定しており、地域からの信頼が厚い。部活動や学校行事にも力を入れていて、バランスのとれた学校生活が送れそうだと思うため」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられていました。
質の高い授業と探究学習に力を入れ、生徒の主体的な学びを育む広島市立基町高等学校。特色ある「創造表現コース」では、美術や書道、音楽といった芸術分野の専門知識を学べるほか、部活動も盛んで、野球部やサッカー部などの運動部、吹奏楽部や美術部といった文化部がそれぞれ実績を上げており、文武両道を実践しています。進学実績も非常に高く、東京大学や京都大学などの難関国公立大学や、早慶上智、関関同立といった有名私立大学へ、毎年多くの合格者を輩出している点も大きな魅力です。
自由回答を見ると、「偏差値が高い優秀な進学校だから」（60代男性／愛知県）や「学力・実績ともに高水準で、進路サポートや校風も良い」（20代女性／東京都）、「広島市内でも学力・人間力ともに高く評価されている学校なので」（10代女性／広島県）、「東大や京大などの、最難関の大学にも毎年合格者出ていて、教育レベルがかなり高いので」（50代女性／広島県）といったコメントが寄せられていました。
※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
