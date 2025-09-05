【訪問】愛子さまが6日から新潟に 「感謝伝えたい」中越地震の被災地・山古志《新潟》
天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが、「防災国体」に出席するため6日から2泊3日の日程で初めて県内を訪問されます。中越地震の被災地・旧山古志村も訪問される予定で、待ちわびる声が上がっています。
天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、6日新潟市に入られ朱鷺メッセで7日開かれる防災推進国民大会のセッションに出席されます。
その翌日、訪問されるのが長岡市の旧山古志村・・
「やまこし復興交流館おらたる」です。
中越防災フロンティア 田中仁理事長
「来ていただけるというのは大変光栄なことですよね」
2004年の中越地震で全村避難を余儀なくされた旧山古志村。
田中さんも被災し現在は語り部として震災の記憶を伝えています。
心に残り続けている出来事がありました。
中越防災フロンティア 田中仁理事長
「おふたりがお成りになるとき全然空気が違う。あれは感動いましたね、すごいなと」
長岡市内の避難所で避難生活を送っていた住民たち。
地震の2週間後、お見舞いに来られたのが当時の天皇皇后両陛下でした。
住民たちに励ましの言葉をかけられた両陛下。
復興への大きな力になったといいます。
中越防災フロンティア 田中仁理事長
「安心というか感謝というか、圧倒的な存在感というか、一言一言がすごい言葉の力を持っている」
田中さんは愛子さまに復興した山古志を見ていただき感謝の思いを伝えたいといいます。
中越防災フロンティア 田中仁理事長
「全国、世界中の人のおかげでこの山古志という地域が大震災から復活して、いま幸せに暮らしていることの感謝を少しでも伝えることができればいい」
初めて県内を訪問される愛子さま。
待ちわびる声が上がっています。