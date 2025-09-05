「俳優ドラマ特集」と「名作ドラマ特集」と題し、TVerにて200タイトルを超える作品が配信開始された。

「俳優ドラマ特集」では、2025年の秋ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップ。今回は、新木優子、及川光博、草磲剛、桜田ひより、佐藤浩市、妻夫木聡、波瑠出演作品の無料配信が決定した。

『いつかティファニーで朝食を』（日本テレビ系）、『掟上今日子の備忘録』（日本テレビ系）、『僕の生きる道』（カンテレ・フジテレビ系）、『ワイルド・ヒーローズ』（日本テレビ系）、『独身生活』（TBS系）、『Get Ready!』（TBS系）、『G線上のあなたと私』（TBS系）など、合わせて約40作品が無料配信される。

TVer恒例「名作ドラマ特集」も、9月5日からラインナップを強化。『学校のカイダン』（日本テレビ系）、『都市伝説の女 Part2』（テレビ朝日系）、『監獄のお姫さま』（TBS系）、『隣の男はよく食べる』（テレ東系）、『絶対零度～未解決事件特命捜査～』（フジテレビ系）、『コールミー・バイ・ノーネーム』（MBS）、『ミス・ターゲット』（ABCテレビ・テレビ朝日系）、『GTO（2012年）』（カンテレ・フジテレビ系）、『ブラックリベンジ』（読売テレビ・日本テレビ系）など、時代を超えた作品が勢ぞろいした。

また、TVerでは海外ドラマも続々配信中。期間限定で『太陽の末裔』『華麗なる遺産』など、約20作品が配信されている。

■「俳優ドラマ特集」9月5日（金）～10月下旬●新木優子『トドメの接吻』（日本テレビ系）『家売るオンナ』含む全2作品（日本テレビ系）『いつかティファニーで朝食を Season1』含む全2作品（日本テレビ系）『ボクの殺意が恋をした』（読売テレビ）

●及川光博『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）『#リモラブ ～普通の恋は邪道～』（日本テレビ系）『掟上今日子の備忘録』（日本テレビ系）『相棒 season9』（テレビ朝日系）『ドラマ特別企画「がん消滅の罠～完全寛解の謎～」』（TBS系）

●草磲剛『罠の戦争』（カンテレ・フジテレビ系）『神様のベレー帽～手塚治虫のブラックジャック創作秘話～』（カンテレ・フジテレビ系）※TVer初配信『僕の生きる道』（カンテレ・フジテレビ系）※TVer初配信

●桜田ひより『相続探偵』（日本テレビ系）『沼る。港区女子高生』（日本テレビ系）『すきすきワンワン！』（日本テレビ系）『ワイルド・ヒーローズ』（日本テレビ系）『彼女、お借りします』（ABCテレビ）

●佐藤浩市『ドラマ特別企画「LEADERS リーダーズ」』含む全2作品（TBS系）『高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）』（TBS系）※TVer初配信『独身生活』（TBS系）※TVer初配信

●妻夫木聡『Get Ready!』（TBS系）『危険なビーナス』（TBS系）『オレンジデイズ』（TBS系）『ブラックジャックによろしく』（TBS系）『天国に一番近い男（教師編）』（TBS系）『池袋ウエストゲートパーク』ほか、SPドラマ含む全2作品（TBS系）

●波瑠『#リモラブ ～普通の恋は邪道～』（日本テレビ系）『未解決の女 警視庁文書捜査官（シーズン1）』（テレビ朝日系）『G線上のあなたと私』（TBS系）『あなたのことはそれほど』（TBS系）『こうのとりのゆりかご～「赤ちゃんポスト」の6年間と救われた92の命の未来～』（TBS系）『恋空』（TBS系）

■「名作ドラマ特集」『放課後カルテ』（日本テレビ系）『真犯人フラグ』（日本テレビ系）『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）『弱くても勝てます～青志先生とへっぽこ高校球児の野望～』（日本テレビ系）『女王の教室』（日本テレビ系）『警視庁アウトサイダー』（テレビ朝日系）『Doctor-X外科医・大門未知子（第4期）』（テレビ朝日系）『緊急取調室（2014年）』含む全5作品（テレビ朝日系）『トリック2』（テレビ朝日系）『可愛いだけじゃダメかしら？』（テレビ朝日系）※TVer初配信『私の家政夫ナギサさん』（TBS系）『中学聖日記』（TBS系）『内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ11 蜃気楼』含む全19作品（TBS系）『聖者の行進』（TBS系）※TVer初配信『涙そうそう～この愛に生きて～』（TBS系）※TVer初配信『25時、赤坂で』（テレ東系）『推しが上司になりまして』（テレ東系）『ワカコ酒 Season7』含む全2作品（テレ東系）『孤独のグルメ season10』含む全2作品（テレ東系）『ハラスメントゲーム』（テレ東系）『SUPER RICH』（フジテレビ系）『絶対零度～未然犯罪潜入捜査～ （2018年）』（フジテレビ系）『絶対零度～未解決事件特命捜査～』（フジテレビ系）『ガリレオ（2007年）』含む全3作品（フジテレビ系）『素顔のままで』（フジテレビ系）『結婚予定日』（MBS）『西荻窪 三ツ星洋酒堂』（MBS）『ゆうべはお楽しみでしたね』（MBS）『ミス・ターゲット』（ABCテレビ・テレビ朝日系）『青春シンデレラ』（ABCテレビ）『境遇』（ABCテレビ）※TVer初配信『罠の戦争』（カンテレ・フジテレビ系）『GTO（2012年）』ほか全2作品（カンテレ・フジテレビ系）『僕の生きる道』（カンテレ・フジテレビ系）※TVer初配信『シークレット同盟』（読売テレビ）『CODE-願いの代償-』（読売テレビ・日本テレビ系）『ニーチェ先生』（読売テレビ・日本テレビ系）

※上記ラインナップ以外の作品も配信予定※作品によって配信期間は異なる※配信予定。内容は予告なく変更になる場合あり

（文＝リアルサウンド編集部）