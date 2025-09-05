『名探偵コナン』×「OUTDOOR PRODUCTS」がコラボ！ 鍵穴アイコンや原作コマを施した“デイパック”登場
テレビアニメ『名探偵コナン』のデザインをあしらった「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックが、小学館公式総合通販サイト「LIFETUNES MALL（ライフチューンズモール）」で発売中だ。
【写真】安室さんでおなじみの降谷零デザインも！ 展開デイパック一覧
■全5種類を展開
今回発売された「『名探偵コナン』デイパック」は、「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックに、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、降谷零、ジンの各キャラクターモチーフを落とし込んだアイテム。
バッグのフロントには、鍵穴アイコンと各キャラクター名を刺しゅう。シンプルで普段使いしやすく、それでいてキャラクターの個性をさりげなく主張した大人っぽいデザインに仕上げている。
また、内ポケットにそれぞれのキャラクターにまつわる印象的な原作コマがプリントされており、作中で心に残るセリフやシーンが、バッグを開けた時にそっと現れる仕様となっている。
さらに、各キャラクターの名シーンを切り取ったアクリルキーホルダーも付属。加えて、前面ポケット部分にDカンが備わっているため、キーホルダーやぬいぐるみを付けて楽しむこともできる。
