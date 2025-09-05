◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク―オリックス（5日、タマスタ筑後）

右肩のコンディション不良のため独自で調整していたソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が約3カ月ぶりに実戦復帰した。先発し1回1安打無失点。「感じは良かった。特に痛みがなく投げることができたのが一番よかった」とうなずいた。

初回、1死から四球を許し横山聖哉にはこの日最速の152キロの真っすぐで左飛。来田涼斗には中前打を許し、2死二、三塁とピンチを招いたが最後は一ゴロに打ち取った。「出力は60％くらい。もちろん100％を目指したけど、いきなりだとけがをしてしまうので。これから（出力が）どんどん上がっていくのかなと思う」と語った。

登板は6月18日の広島戦（マツダスタジアム）以来。「自分に腹が立ったというか、悲しかった。昨年に続き2年連続けがをしてフラストレーションのたまる3カ月だった。復帰できたのはうれしい」とはなした。

今季は25試合に登板し、3勝1敗8セーブ、防御率4・32。状態が上がらず、交流戦中に守護神の座を外れ、6月19日に出場選手登録を抹消された。

（浜口妙華）