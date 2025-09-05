¡ÒÀ¾Àî¸ý¡¦Î¢¥µ¥¦¥ÊÅ¦È¯¡Ó¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥Æ¥Æ¡×¡Ö»æ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤¤¤Æ¥¯¥À¥µ¥¤¡×°ãË¡¸Ä¼¼¥µー¥Ó¥¹¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿ÃËÀÀìÍÑÅ¹ÊÞ¤ÏÇ¯1²¯±ß¤ÎÇä¾å
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÃËÀÍÑ¤Î¸ø½°Íá¾ì¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·×4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸ø½°Íá¾ì¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¡ÈÎ¢¥µ¥¦¥Ê¡É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸©·Ù¤¬Æ°¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥Ç¥£ー¥×¤¹¤®¤ë¡È¸½¾ì¡É¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û1Æü¤Ë40¿Í°Ê¾å¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Î¸Ä¼¼
1Ç¯´Ö¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿
ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï3Æü¡¢±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÇÀÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î¥¯¥¡¥Ã¡¦¥ß¥ó¥¸¥ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤ä½÷À½¾¶È°÷¤Ê¤É·×4¿Í¤òÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀ¾Àî¸ý¤Ë¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î¸Ä¼¼Æâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö3Æü¤Î¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë³°¤Ø½Ð¤ë¤È¡¢¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Ø·Ù»¡´±¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¿ô¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Á°¤Ë¤Ï¡¢ÁÜºº¼ÖÎ¾¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¹õ¤¤¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å¹Á°¤Ë·º»ö2¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÏÃËÀÀìÍÑ¤Î¸ø½°Íá¾ì¤ÇÆþÍáÎÁ¤Ï1500±ß¡¢µÒ¤¬¡Ö60Ê¬9,000±ß¡×¤ä¡Ö90Ê¬13,000±ß¡×¤Î¥¢¥«¥¹¥êÉÕ¤¥³ー¥¹¤òÁª¤Ö¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÀÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£1Æü¤Ë40¿Í°Ê¾å¤¬Å¹¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
40Ç¯°Ê¾å¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÃËÀ·Ð±Ä¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï20Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÊÌ¤Î³°¹ñ¿Í¥ªー¥Êー¤¬½÷ÀÍÑ¸þ¤±¥µ¥¦¥Ê¤È¤·¤ÆÅö½é¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡¢¥ªー¥Êー¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½÷ÀÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤ÏÃËÀÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¡ØÀÅª¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤È¤·¤Æ¼þÊÕ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Å¹Æâ¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë40ÂåÃËÀ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅ¹¤Ï³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿2³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Èâ¤ò³«¤¯¤È·¤ÍÑ¤ÎÇò¤¤¥í¥Ã¥«ー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤Ë¼õÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÅ¹²»¤¬¼«Æ°¤ÇÌÄ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ëÇØ¤Î¾®¤µ¤¤50Âå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬±ü¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·¤¤ò¥í¥Ã¥«ー¤ØÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¿¥ª¥ë¤È»æ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹¹°á¼¼¤Î¥í¥Ã¥«ー¥ー¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢±¦¤ÎÉô²°¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±¦¤ÎÉô²°¤Î±ü¤Ë¤ÏÍá¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥ïーÂæ¤¬3¤Ä¤ÈÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂç¿Í3¿Í¤¯¤é¤¤¤¬Æþ¤ì¤ëÅòÁ¥¤È¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íá¼¼Æâ¤Î±¦Â¦¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¹¥ê¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¥í¥Ã¥«ーÈÖ¹æ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢»æ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¥³ー¥Êー¤Ø¹Ô¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø»ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¥¢¥«¥¹¥ê¡Ù¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ø³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍá¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¤Î¿Í¤Ë¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¼õÉÕ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥ëー¥à¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤Ë¤è¤ë¡È¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¡¢YouTuber¤ÇÏÃÂê¤Ë¡Ä
Á°½Ð¤Î40ÂåÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÏÀ¾Àî¸ý¤äÎÙ¤Î¸ÍÅÄ»Ôºß½»¤Î°ìÉô¤ÎÃËÀµÒ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈµÒÁØ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿
¡Ö¡Ø5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤ò¼õ¤±¡¢YouTuber¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢´¶ÁÛ¤òÆ°²è¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËYouTuber¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Èà¤é¤ÏÅ¹Ì¾¤ä³°´Ñ¤òÆ°²èÆâ¤Ç½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤µ¡£
Å¦È¯¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤«¡¢YouTuber¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤ä·Ù»¡¤Èµ¿¤ï¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤òÄó¶¡¤»¤º¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï»æ¥Ñ¥ó¥Ä¤¹¤éÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ïÏ¢¤À¤±¤¬ÀÅª¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤ÎÅ¦È¯¤â¡¢Á´¹ñÅª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°²è¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤ÄÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¾ïÏ¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¼ÂºÝ¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö·Ù»¡Â¦¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¸ý¥³¥ß¤ÇÉ÷Â¯¥µ¥¦¥Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¤ÎÅ¦È¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Àî¸ý»Ô¤ÎÀ¾Àî¸ý¤Ë¤Ï¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë°ãË¡¥µー¥Ó¥¹Å¹¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Î70ÂåÃËÀ¤¬Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÀî¸ý¤Ë¤ÏÃòÊª¹©¾ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢30～40Ç¯¤Û¤É¤Þ¤¨¤«¤éÊÄº¿¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¬¡¢À¾Àî¸ý¤ÇÅ¹±ü¤Î¸Ä¼¼¤Ç¼ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈÎ¢¥¥ã¥Ð¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ãË¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Å¦È¯¤âÇ¯¡¹¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬Å±Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢³°¹ñ¿Í¤¬»ÅÀÚ¤ê»Ï¤á¡¢Î¢¥¥ã¥Ð¤äº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢¥µ¥¦¥Ê¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤¹¡×
µ¼Ô¤¬¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î¼þÊÕ¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ó¤ë¤È¡¢´ÇÈÄÉ½µ¤ä°û¿©Å¹¤Î¥á¥Ë¥åーÉ½¤¬¤¹¤Ù¤Æ³°¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ä¡¢°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤Å¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤â¡Ö¥·¥é¥Êー¥¤¡×¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥´¡¢¥ï¥«¥é¥Êー¥¤¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤êÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ãË¡¤ÊÅ¹¤ÎÅ¦È¯¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£
