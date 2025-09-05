¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï¤Þ¤ó¤¶¤é¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¿´¤Ë¤·¤ß¤¿¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤Ç²áµî¤ò¹ðÇò
¡Ö°¦¹ñ¤Î´Õ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤ò°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï5Æü¡¢Âè115²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤´Ö¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²°Â¼ÁðµÈ(°¤Éô¥µ¥À¥ò)¤¬¶öÁ³¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÇÛÃ£¤ÇÌø°æ²È¤òË¬¤ì¡¢´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¡¢¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¦±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê»Ò)¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÁðµÈ¡£¤Î¤Ö¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁðµÈ¤ÏÀïÁèÃæ¤Ë¡Ö°¦¹ñ¤Î´Õ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢°¦¹ñ¤Î´Õ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¿ó¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¡£¿ó¤µ¤ó¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×
¡¡¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÁðµÈ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï¤Þ¤ó¤¶¤é¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁðµÈ¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ó¤Î½¤¶È¤ÇË¬¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤ÇÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤â²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¹ñ¤À¤ÎÀïÁè¤À¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë2ÅÙ¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤â¤ó¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤Èº¬Ìµ¤·Áð¤µ¡×
¡¡ÁðµÈ¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢µ¢Âð¤·¤¿¿ó¤È¤Î¤Ö¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¥È¥²¤¬»É¤µ¤Ã¤Á¤å¤¦¤¬¤ä¡×¡£ÎÞ¤ò¤Û¤í¤ê¤ÈÎ®¤¹¤Î¤Ö¡£¿ó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¡£¤Ç¤â²¿¤«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¡£Àé¿Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Àé¿Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ë¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿Íö»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤ß¤ó¤ÊÀïÁè¤Ç¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¤â¡£¥ä¥à¤µ¤ó¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Î¤È¤²¤òËÍ¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤À¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤é¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¤º¡¼¤Ã¤È¹Í¤¨¤æ¤¦¤¬¤è ¤É¤³¤Î¹ñ¤Î¿Í¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤é¤ó³Î¤«¤Ê¤³¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤¬¤ä¤í¤¦¤«¡×
¡¡¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ó¤ÎÇ¾Î¢¤ËË´¤Éã¡¦À¶(ÆóµÜÏÂÌé)¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ß¤¸¤á¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¤ÏÈþ¤·¤¤Êª¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿Í¤Ï¿Í¤ò½õ¤±¡¢´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤Î³¨¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¸å¤í¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ö¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤à¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æµã¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÌ¿Í¤ì¤Ð¤³¤½¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤½¡£¤µ¤é¤Ã¤È¥ä¥à¤ª¤¤¤Á¤ã¤óÏÃ¤·¤¿¤±¤É¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÌ¤Íè¤¬¤¢¤ê¡¢Ì´¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤¦»×¤¨¤ëÆü¤¬¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖÀ¶¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¿Í¤È¿Í¤È¤¬½õ¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢´î¤Ð¤¹¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î±ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î½ªÀï¤Î¤È¤³¤í¤âÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¨¤¨¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×