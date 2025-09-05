５大リーグにステップアップした日本代表DFがW杯前に移籍を決断した理由。肌で感じたスイスとの違い「一人ひとりのクオリティが…」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表に選出されたDF瀬古歩夢（ル・アーブル）は今夏、スイスのグラスホッパーからフランス１部のル・アーブルへ移籍。欧州５大リーグへステップアップを果たした。
来年のワールドカップを意識しつつ、「スイスで３年半やって、５大リーグでやりたいというのがまず第一前提であったので、そのために移籍をしました」と新天地を求めた理由を述べた25歳は、リーグ・アンでのプレーは「楽しい」と話す。
「レベルが上がったのもそうですし、自分自身、成長したかったから行ったというのは第一前提なので、その中で楽しめてやれているのがいいかなと思いますね」
スイスとフランスの違いについては、「もちろん身体能力もそうですし、一人ひとりのクオリティが上がっている」という。
「守備の部分、フランスリーグでは（１対１の）局面が多くなってくると思う。その辺は成長できる部分かなと思いますし、自分がボールを持った時に、もっともっと違いを出していけたらいいかなと。そこも求めてやっていきたいなと思っています」
フランスでの経験を日本代表でも生かしていけるか。まずはメキシコ、アメリカとの連戦でアピールしたいところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
