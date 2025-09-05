「失望というレベルではない」まさかの予選黒星発進…ドイツサッカー連盟の幹部が自国代表を痛烈批判！「完全に生気のない試合だった」
痛恨の黒星を喫した自国代表チームに対し、ドイツサッカー連盟のスポーツディレクターであるルディ・フェラー氏が強烈な批判を展開した。ドイツ紙『Bild』が伝えている。
ドイツ代表は現地９月４日、北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の初戦でスロバキア代表に０−２で敗戦。まさかの黒星スタートとなった代表チームの現状を受け、試合後のインタビューでフェラー氏は「これは失望というレベルではなかった。完全に生気のない試合だった」とパフォーマンスに呆然とした様子を見せた。
特に選手たちの姿勢について厳しく言及し、「各クラブでやっているように、常に100パーセントの力で全ての１対１の局面で勝利を目ざすような戦い方ができなければ、苦い現実が待っている」と警告した。
続けて、激しい1対1の争いこそが「我々ドイツ代表の秘訣」だったと振り返ったが、スロバキア戦ではそうした伝統的な強さが全く見られなかったと分析。この敗戦により、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、W杯出場に向けて早くもプレッシャーのかかる状況に追い込まれている。
ドイツ代表はここから立て直せるか。７日には北アイルランドとの一戦が控えており、チームにとって勝利が必須となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
