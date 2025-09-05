¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤Ï5²ó1¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤â¡ÄÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯Íá¤Ó¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(5Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
5²ó1¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤«¤éÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
4¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Ä¤±¤ë2°Ìµð¿Í¤È5°ÌÃæÆü¤Î3Ï¢Àï½éÀï¡£4²ó¤ò½ª¤¨¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç·×¤ï¤º¤«¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤ÈÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºêÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¸«»ö¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£°Ê¹ß¤â4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÃæÆüÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·5²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Æâ³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤ÈÉÔ°ÂÄê¤µ¤â¸«¤»¤ë¤â½é²ó¤òÆó¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âµð¿ÍÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë½é¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£