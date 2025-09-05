「競泳・日本学生選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）

男子２００メートル自由形が行われ、日本記録保持者の村佐達也（１８）＝中大＝が銅メダルを獲得した世界選手権後初となる同種目のレースに臨み、１分４５秒６２で優勝した。「メダリストとして挑んだレース。格の違いを見せられたらなと思っていた」。男子４００メートルリレーも制し、前日の１００メートル自由形と合わせて３冠となった。

凱旋（がいせん）レースでメダリストの貫禄を見せつけた。「引き離して周りの心を折ろうと思った」。前半１００メートルを日本記録より速い５０秒９２でターン。後半１００メートルはタイムを落としたものの、プラン通りのレースで後続に１秒以上の差をつけた。「ベストから１秒以上離れてしまった。まだまだ納得はいっていない」とタイムは厳しく自己評価しつつ、「チームのみんな、愛知からも応援に駆けつけてくれて負けるわけにはいかなかった。優勝できて安心している」とうなずいた。

元は１５００メートルを主戦場とする長距離スイマー。高校から２００メートルに転向すると、一気に頭角を現した。昨夏のパリ五輪には、リレー代表として選出。今夏の世界選手権では銅メダルを獲得し、一気に飛躍した。

３年後のロサンゼルス五輪のにも期待がかかる１８歳。まずは目の前のレースに向けて、「メドレーリレーも取って、８００メートルリレーは僕が引っ張らないと行けないと思うので（１分）４３秒ぐらいで泳ぎたい。全部金メダルで終わらしたい」と力強く５冠を宣言した。