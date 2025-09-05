◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（５日・京セラドーム大阪）

台風１５号の影響で開始が午後６時から１時間半、遅れていた５日のオリックス―日本ハム戦が午後７時３０分に始まった。

日本ハムはこの日、東京から大阪へ移動。しかし台風に伴う大雨の影響で新幹線が一時運転を見合わせにより大阪入りが大幅に遅れた。新庄剛志監督は自身のインスタグラムで「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい」とつづり、「スタメンはこれね」とメンバーを発表していた。

◆オリックスー日本ハム・開始までのドキュメント

▽午後４時頃 日本ハムが本来であれば練習を開始していた時刻に、オリックス・宗が居残りでティー打撃。チーム本隊とは別便で移動の日本ハム・加藤貴ら一部先発投手陣が球場入り

▽午後６時頃 当初の試合開始予定時刻にシンガーソングライターの田畑実和さんがライブタイム

▽午後６時１５分頃に日本ハムナインが球場入り。アップ、ノック、打撃練習を早急に開始

▽午後６時５０分頃 オリックスナインがアップを開始

▽午後７時２３分 歌手・新浜レオンが国歌斉唱