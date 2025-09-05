秋田朝日放送

２日からの秋田県内の大雨による農業関連の被害額は１億７０００万円あまりとなっています。

２日からの大雨による住宅被害は２１１軒で床上浸水が４１軒、床下浸水が１６８軒、一部損壊が２軒となっています。

農業関連の被害は鹿角や大館など１１市町村で確認されています。水稲や大豆など９５５ｈａの田畑が冠水するなどしました。また、北秋田市合川では鶏舎が浸水し比内地鶏２５００羽が溺死しました。農業関連の被害額はおよそ１億７５８０万円となっています。

交通関連では、秋田内陸線の鷹巣駅から阿仁合駅間が運休となっていますが８日から鷹巣駅～合川駅間での運転が再開されます。それに伴い合川駅～阿仁合駅間は一部ダイヤで代行バスを運行します。８月の大雨の影響で上桧木内駅～角館駅間も運休が続いています。

秋田自動車道の鷹巣～二井田真中間は法面が崩落し下り線が不通となっていますが、あさって７日午後５時を目途に開放し交通規制を解除する予定です。