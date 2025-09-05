賃金上昇などに伴う物価高が続く中、福岡県内の小売業界で買い物客の争奪戦が激しさを増しています。「安くていいもの」をめぐる、各社の戦略を追いました。

■元木寛人アナウンサー

「店の入り口には大きな看板があります。西友のプライベートブランドの商品がずらりと並んでいます。」



福岡市に本社を置く小売業のトライアルカンパニーは5日、福岡県志免町に大型店舗「メガセンタートライアル福岡空港店」をリニューアルオープンしました。売り場の目玉は、経営統合した「西友」のプライベートブランド「みなさまのお墨付き」です。





「みなさまのお墨付き」は、西友グループのスーパーマーケットだったサニーの人気商品でした。サニーの親会社の変更に伴い、ことし4月までにいったん販売が終了しましたが、ことし7月にトライアルホールディングスと西友が経営統合したことで復活し、再び販売されることになりました。■買い物客「なくなっていたのでちょっと残念だったのですが、トライアルにあるということでうれしいです。値段が安いのと、おいしいです。」■トライアルカンパニー マーケティング部・野田大輔部長「『みなさまのお墨付き』の愛用者で、トライアルに来ていなかったお客様にもぜひ来店してもらい、ほかのトライアルのよい商品も手に取ってほしいと思っています。」

トライアルは「安さ」に加えて「買い物のしやすさ」をうたっています。その1つがタブレット端末付きのレジカートです。



■野田部長

「合計金額が出るということが、一番お客様に喜んでもらっていること。レジ待ちがなく、スムーズに買い物ができる。」



トライアルでは最新のIT技術を積極的に活用することで、人材費などコスト削減を実現し、買い物のしやすさを追求しています。



■野田部長

「ライフスタイルが大きく変わっている中で、我々のITを使った合理的な安さを実感してもらいたいと考えています。」

一方、こちらは、岡山県に本社を置くディスカウントストアの「ラ・ムー若松店」です。現在、九州で7店舗を展開しています。最大の特徴が「価格」です。



■森野里奈記者

「この熱々のたこ焼き、なんと100円で買えます。」



たこ焼きは100円、ソフトクリームも100円です。



■買い物客

「お弁当がびっくりするほど安いですよね。お店で食べると600円、700円、最近はもっと高いですね。それが200円くらいで収まると考えたら安いかなと。」

ラ・ムーでは安さを実現するために、ある工夫を行っています。



■森野記者

「ずらっと段ボールが並べられていますね。」

■ラ・ムー若松店・松本淳平 店長

「一番の特徴は、段ボール陳列です。段ボールを直接積むことで、バックルームに在庫を置かない。下にある商品を上に出せばすぐに補充ができる。簡素化された作業手順になることが特徴です。」



ラ・ムーは全店舗で倉庫を持っておらず、在庫をすべて店頭に並べることで、管理にかかるコストを削減しています。



■森野記者

「一袋18円？」

■松本店長

「プライベートブランドのマークがついていて、完全自社工場で製造して販売するから、この価格が実現できます。」

プライベートブランドは、全商品の3割を占めます。原材料の仕入れから商品の販売までを一括して自社で行うことで、流通にかかる余分なコストを省くことができるといいます。



■松本店長

「九州ではまだまだ新参者ですので、ラ・ムーの名前を知ってもらうために、とにかく安さの追求をしていきたい。ラ・ムーが出店すると、その土地の物価が下がると言われています。そこを一番の強みとして、今後も戦略を掲げていきたいと思っています。」



ラ・ムーでは、今後1年半の間に九州内でさらに4店舗をオープンする予定です。



物価高が続く中で「いかに安く、いいもの」を届けて多くの客を獲得するか、小売り各社が知恵を絞って競争しています。

「値上げの波」に逆行するかのような動きも広がっています。



ディスカウントストアのミスターマックスでは、9月限定で、およそ500品目の食品や日用品を最大で50％値下げして販売しています。なぜ、値下げができるのかについて、ミスターマックスは「大量の仕入れ」そして「セルフレジの導入」などでコストを削減し、低価格を実現しているとしています。