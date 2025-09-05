秋田朝日放送

水上で回転やジャンプなどダイナミックな技を競い合う全日本学生水上スキー選手権大会が大潟村で開かれています。熱のこもった応援も見どころの１つです。

今年＝２０２５年で７０回目を数えるこの大会は水面環境の良さが買われ、２００３年から大潟村水上スキー場を会場に開かれています。

今年も慶応義塾大学や早稲田大学など１０校が参加し選手およそ２５０人が出場しています。大会を盛り上げるのは卒業生や家族たちの応援で、１日当たりおよそ６００人が選手を応援するために来場します。

競技はアイススケートのように回転したり、ロープを跨いだりするトリックのほか、スラロームにジャンプと３つの種目で競います。４年生にとっては最後の大会となるだけに仲間との絆や競技への情熱を深める場となっています。

この大会の個人戦にオープン枠として秋田大学の選手も出場しています。大潟村では水上スキーを撮影した写真のフォトコンテストも開催しています。競技はあさって７日まで行われています。