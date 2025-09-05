欧州株　米雇用統計待ちで動意薄、欧州主要指数は小幅高
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100　 9239.36（+22.49　+0.24%）
独ＤＡＸ　　23815.29（+44.96　+0.19%）
仏ＣＡＣ40　 7707.41（+8.49　+0.11%）
スイスＳＭＩ　 12399.72（+16.25　+0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45658.00（-30.00　-0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6523.50（+12.75　+0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23783.25（+115.25　+0.49%）