欧州株 米雇用統計待ちで動意薄、欧州主要指数は小幅高
欧州株 米雇用統計待ちで動意薄、欧州主要指数は小幅高
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 9239.36（+22.49 +0.24%）
独ＤＡＸ 23815.29（+44.96 +0.19%）
仏ＣＡＣ40 7707.41（+8.49 +0.11%）
スイスＳＭＩ 12399.72（+16.25 +0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45658.00（-30.00 -0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6523.50（+12.75 +0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23783.25（+115.25 +0.49%）
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 9239.36（+22.49 +0.24%）
独ＤＡＸ 23815.29（+44.96 +0.19%）
仏ＣＡＣ40 7707.41（+8.49 +0.11%）
スイスＳＭＩ 12399.72（+16.25 +0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45658.00（-30.00 -0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6523.50（+12.75 +0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23783.25（+115.25 +0.49%）