都内でも浸水被害…台風15号が関東直撃　渋谷のスクランブル交差点が一部冠水　静岡ではトレーラー横転や空港の駐車場冠水などの被害

関東を直撃した台風15号は、さまざまなところに強い雨をもたらしています。

5日午後1時過ぎに神奈川・横浜市で撮影された映像では、マンホールから水が何度も噴き出している様子が確認できます。

勢いはさらに増し、通りかかる車の高さを優に越え、ついには信号機を越えるほどの高さまで水柱が上がりました。

JR桜木町駅近くの道は、道路全体が冠水し、深さは足首の辺りまで水がきている状態です。

冠水した道路を車が走っていき、かなり水しぶきが上がっています。

その水かさは、通過する車のタイヤが隠れるほど。

作り出された波は、歩道まで打ち寄せています。

その後もどんどん雨脚が強まり、午後3時過ぎの鎌倉市若宮大路では道路が完全に冠水し、通行止めになっていました。

鶴岡八幡宮へ続く参道を走る男性は、傘もささず全身びしょぬれの状態です。

午後3時27分、鎌倉市を含む神奈川県東部に線状降水帯が発生。

神奈川県で線状降水帯が発生したのは初めてで、非常に激しい雨が同じ場所で断続的に降り続けました。

さらに、台風15号の猛威は東京都心にも。

午後1時半の新宿駅の映像では、雨脚が強くなり、遠くを見ると少しかすんで見える様子が確認できます。

多くの人が行き交う中、駅員が浸水してきた水のかき出し作業に追われていました。

午後1時過ぎの東京・渋谷駅前の道路の映像では、くるぶしまで漬かってしまうような高さまで水位が上がり、ほとんど排水が追い付いていない状態が確認できます。

スクランブル交差点も一部が冠水し、中には靴を脱いで横断歩道を渡っている人もいました。

午後3時過ぎの静岡・牧之原市。

上空から市街地を見ると、竜巻とみられる突風の猛威が広がっていました。

道路上に大型トラックが横転。

路面にはガラスなどが散乱していました。

そして道路脇では、2階建ての建物の壁が崩れ落ち室内がむき出しに。

すぐ横では、農業用ハウスの屋根も飛ばされ、骨組みだけが残っています。

気象庁によりますと、牧之原市など静岡県中部で竜巻とみられる突風が発生したと午後1時45分に発表しました。

周囲には、屋根が吹き飛んだ住宅やなぎ倒された林など、被害が広がっていました。

トラックが横転するのは、瞬間的に風速40メートル以上の突風が吹いた可能性があります。

牧之原市にある静岡空港では駐車場が冠水。

静岡空港では、午後1時18分までの1時間に113mmの猛烈な雨が降り、観測史上1位を更新。

駐車場に止めていた車は、冠水した雨水でボンネット付近まで埋まっていました。