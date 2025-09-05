きょう5日（金）は、台風15号の影響で太平洋側を中心に大雨となっています。大雨のピークはまもなく超えるとみられますが、引き続き土砂災害などに警戒が必要です。台風はあす6日（土）午前3時までに温帯低気圧に変わる見通しです。あすは高気圧に覆われて全国的に青空が広がるでしょう。東海から西は再び猛暑が戻ってきそうです。

【進路図を見る】台風15号はこのあと関東の東の海上で温帯低気圧へ

■土壌中の水分量

線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降り続いた静岡県や神奈川県など、太平洋側を中心に赤色の所があり、土砂災害の危険度が高くなっています。雨が弱まったあとも土砂災害が発生するおそれがあります。また、川の増水などにも引き続き警戒が必要です。

■台風15号の予想進路

台風15号は西日本、そして東日本の太平洋側沿岸を進んできていて、あす午前3時には関東の東の海上で温帯低気圧に変わる見通しです。

■雨の予想

きょう午後6時、千葉県など一部で発達した雨雲の残る所がありそうです。活発な雨雲の下では突風も起こりやすいのでお気をつけください。台風本体の雨雲は東に離れて、夜は次第に止む所が多くなる見通しです。沿岸部では夜にかけて風の強い所があるでしょう。



【予想雨量（あす夕方まで・多い所）】

関東甲信：120ミリ

■全国の天気

台風一過で、全国的に日差しが戻りそうです。東京は雲が広がりやすいものの、天気の崩れはないでしょう。

■予想最低気温

西日本は25℃以上の所が多い予想です。東京は24℃で、久しぶりに熱帯夜から解放されそうです。

■予想最高気温

東海から西は35℃以上の猛暑日となる所が多いでしょう。関東から北も30℃前後で、東京はきょうより6℃高い32℃と真夏日が戻ってきそうです。



【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：29℃ 釧路 ：24℃

青森 ：29℃ 盛岡 ：31℃

仙台 ：30℃ 新潟 ：31℃

長野 ：31℃ 金沢 ：32℃

名古屋：35℃ 東京 ：32℃

大阪 ：35℃ 岡山 ：35℃

広島 ：34℃ 松江 ：33℃

高知 ：34℃ 福岡 ：35℃

鹿児島：34℃ 那覇 ：33℃

■熱中症警戒アラート

四国と九州、沖縄に発表されています。外出する際は水分を持ち歩きこまめにとるなど熱中症対策を行ってください。

■週間予報（西日本・沖縄）

日曜日も晴れる所が多いですが、日本海側は所々でにわか雨があるでしょう。月曜日以降は前線の影響で、日本海側で雨が降りやすい見通しです。水曜日と木曜日は太平洋側も含めて曇りや雨の所が多くなりそうです。そして、来週も猛暑日になる所があって、まだ厳しい残暑が続く見通しです。

■週間予報（北日本・東日本）

週末は次第に暑さが戻り、名古屋は35℃、東京も日曜日は34℃まで上がる予想です。また、日曜日、北日本は雨の強まるおそれがあります。北陸は来週、前線の影響で雨の降る日が多くなりそうです。