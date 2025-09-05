2025年9月6日（土）午後2時30分から、ABCテレビ（関西ローカル）にて、特別番組「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」が放送される。劇団☆新感線の45周年を記念した秋冬公演「チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の魅力を掘り下げる60分番組だ。

豪華キャストが大集合！

番組には、劇団の看板俳優である古田新太をはじめ、豪華ゲストの小池栄子、早乙女太一、向井理もスタジオに登場。主宰・演出のいのうえひでのりとともに、公演への想いを語る。

番組の見どころ

『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』秘話！ なぜ「芝居に情熱を傾ける演劇人」を描く作品が45周年記念作品に選ばれたのか？ なぜ小池栄子が起用されたのか？ 演出いのうえひでのりと座付き作家・中島かずきが明らかにする。

知られざるエピソードが満載！

秘蔵映像とともに劇団☆新感線の歴史を振り返りながら、人気劇団へと成長した秘密を徹底解剖！ また、大阪時代を知るメンバーである橋本じゅん、高田聖子、粟根まこと、羽野晶紀、橋本さとしが座談会形式のインタビューで、懐かしいエピソードを披露する。クイズ形式でスタジオ出演者に出題し、秘話が明らかに！

番組限定の先行販売も

完売必至の人気公演、「いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の番組特別先行販売も実施。「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」は、ファンの方はもちろん、初めて新感線の舞台を観る方にも楽しめる内容となっている。

放送終了後は、TVerでの見逃し配信も！

【番組情報】

「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」

2025年9月6日（土）午後2時30分～（ABCテレビ 関西ローカル）

※TVerでの見逃し配信あり