好きな人ができたら積極的にアプローチして、自分の気持ちをぶつけるべきですが、それは誰に対してでも許されるわけではありません。彼女がいる男性に露骨にアプローチしても、迷惑がられるだけなので気をつけましょう。今回は、彼女持ちの男性にボディタッチをしてアプローチしたら玉砕した女性の話をご紹介いたします。

拒絶された

「気の合う同僚のことをいつの間にか仕事仲間ではなく、異性として見るようになりました。でも同僚には彼女がいることが発覚。私はそんなの関係ないと思って、積極的に飲みに誘ったり、ベタベタとボディタッチしたりと、私を女として見てもらうためにあらゆるアプローチをしていたんです。

ある日、2人で飲みに行くことがあって、これはチャンスだと思っていつも以上に距離を詰めてベタベタしてたら、手を振り払われて『そういうのやめてくれる？』『他の男は喜ぶかもしれないけどさ……』『俺はボディタッチとかされても全然うれしくないし』『むしろ鬱陶しい』とバッサリ斬られて玉砕……。ここまではっきりと言われるとショックを通り越して、ある意味潔く諦めることができましたけどね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 彼女がいるとわかりながらアプローチするのは反則ですよね。こういう女子が彼氏の周りにいるとかなり厄介です……！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。