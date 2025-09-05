長岡市は5日、市立学校に勤務する事務職員が“学校預かり金”合わせて1300万円余りを勤務先の学校で着服していたことが判明したと発表しました。



“学校預かり金”は学校が教材費や修学旅行の積み立てなどのため保護者から預かり管理していたもので、事務職員が不正経理を行って着服していたということです。事務職員は県が任命し雇用している職員ということです。



長岡市教育委員会によりますと、ことし5月11日、事務職員が校長に“預かり金”を着服したと申し出たことで発覚しました。





事務職員は2022年7月からことし5月までの約3年間で合わせて1346万9915円を着服していたことが市の調査で分かっています。内訳は修学旅行などの積み立て金が約540万円、PTA費が約150万円、学校後援会費が約390万円などということです。事務職員は何度も不正経理を行って金を払い出していたということです。預かり金は複数の口座で学校が管理していましたが、本来、校長が決済する銀行届出印をこの事務職員が管理し、自分で決済して不正経理を続けていたということです。着服した金は、生活費やボートレースのギャンブルに充てていたと話しているということです。その後、市教育委員会は事務職員とともに警察へ被害を届け出たといいます。着服した金については事務職員の親族が全額返済しているということです。市教育委員会は内部調査を続け9月5日、県教育委員会へ報告を完了したことから発表しました。事務職員の性別や年代、勤務先などは明らかにされていません。事務職員は着服の発覚後から出勤しておらず、懲戒処分については、県教育委員会が今後決定するとしています。また今後、市は保護者へ経緯を説明するとしています。長岡市の金澤俊道教育長は「市立学校においてこのような不正行為があったことを大変申し訳なく思います。今後このようなことがないよう、改めて学校に対する指導を徹底してまいります」とコメントしています。