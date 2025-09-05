トップブランド魚沼産コシヒカリの収穫が始まり、本格的な新米シーズンが到来しました。新米の高値が見込まれる中、そのあおりを受けるのが酒蔵です。原材料費が膨らみ値段を押し上げることで日本酒離れにつながるのではないかと懸念しています。



黄金色に染まった魚沼市。山あいにコンバインの音が響きます。



およそ90ヘクタールでコメを作る・関隆さんの田んぼではコシヒカリの稲刈りが始まりました。





魚沼市のコメ農家 関 隆さん「やりがいはある。手ごたえはある。ことしのコメ作りは。」JA全農にいがたはコメの集荷の際に各農協に支払う「仮渡し金」を大幅に引き上げました。このうち魚沼産コシヒカリは60キロ当たり3万2500円と、去年より1万3000円引き上げられました。魚沼市のコメ農家 関 隆さん「戸惑いもあるけども、50年近くコメ作りをじっと我慢してやってきて、続けてきてよかったなと」これから本格的に出回る新米ですが店頭での高値が予想されます。そのあおりの受けるのが日本酒をつくる酒蔵です。上越市の竹田酒造店の九代目・竹田成典さん。主食用米の価格上昇に伴い、酒米も去年の1.5倍ほどに高騰しているといいます。竹田成典さん「少しずつ値段を上げていくのは いいと思うんですけど、あまりにも急激だったもので非常にびっくりしておりますし、体力のない小さい蔵は非常に厳しい状況があると思います」こちらの酒蔵では酒米の多くを農家から直接仕入れています。主食用米の価格が上がることで今後、酒米の作付けが減るのではないかと心配しています。竹田成典さん「原料米の価格が上がってしまえば自社の努力だけでは吸収しきれないのでどこかで価格を上げざるをえない、日本酒離れが起きる可能性が十分あるのでそこを深く懸念しております」価格についての懸念はコメ農家にも・・魚沼市のコメ農家 関 隆さん「とにかく今までが安すぎた。だけども今の価格は高すぎる。これはやっぱり農政だろ。国の責任もあると思うよ」コメ離れ、日本酒離れへの懸念。新米の価格に気をもむのは消費者だけではありません。