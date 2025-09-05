行列ができる人気店の餃子を楽しめるイベントが、6日(土)から新潟市の万代シテイで開かれます。



絶品餃子を酒や音楽とともに楽しめる『行列のできる名店 餃子フェス』。新潟市の万代シテイでは、6日(土)のオープンに向け準備が進められていました。



今年は、東京や福岡などから餃子の名店8店舗が集結。ここでしか食べられないバラエティーに富んだ味を楽しめます。肉汁たっぷりの餃子には、爽快な『翠ジンソーダ』が相性抜群。会場では、DJやアーティストのライブも楽しめます。



『行列のできる名店 餃子フェス』は6日(土)・7日(日)の2日間、新潟市の万代シテイで開かれます。