JO1、10枚目シングル「Handz In My Pocket」のハイライトメドレー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のハイライトメドレーを公開した。

■豆原一成主演映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』主題歌も収録

ジャケット写真やアーティスト写真の撮影風景を織り交ぜながら、収録曲をダイジェストで試聴できる本映像。

タイトル曲「Handz In My Pocket」は、ハウス・ミュージックとトラップを基調としつつ、ベースとドラムのリズムにシンコペーションを取り入れ、バイレファンキ特有のリズムパターンを印象的に用いた楽曲。これまでのJO1の楽曲とはひと味違う大胆なアプローチで彼らの音楽的な進化と挑戦心を象徴する一曲に仕上がっている。

さらに、トラックビデオの公開も予定されている収録曲「Just Say Yes」は、ピアノメインのリフを中心に明るい雰囲気を醸し出すJ-POPベースの楽曲。BIGMAMAのMasato Kanaiが作詞を手掛けた「RUSH」は、マイアミベースとジャージークラブをベースにスケール感あふれるStomp Kickサウンドを用いた一曲に仕上がっている。

そして、「INTO YOU」は幻想的で夢のなかに迷い込んだかのような世界観を描き出すナンバー。

豆原一成主演映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の主題歌であり、秦基博による書き下ろしの先行配信中のバラード曲「ひらく」も収録。全5曲を通じて多彩なジャンルを横断しながら、「私たちは今も進化中」という信念を力強くく証明する。

なお、タイトル曲「Handz In My Pocket」のショート音源が、9月5日18時に各SNSで公開された。フルサイズ音源は9月26日0時より、各種音楽配信サービスにて先行配信がスタートする。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Handz In My Pocket」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

■関連リンク

「Handz In My Pocket」特設ページ

https://jo1.jp/feature/handzinmypocket

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/