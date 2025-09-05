半導体や電子部品の製造を手掛ける有沢製作所の新たな研究拠点が上越市に完成し、内部が公開されました。



モダンなショールームを連想させるこちらの建物。有沢製作所の新たな研究拠点『アリサワ・イノベーション・センター』です。外部の知見などを取り入れる「オープンイノベーション」をすすめ、柔軟な研究開発を目指します。建物は雪の冷気を利用するなど、環境に配慮した設計となっています。



■有沢製作所 有沢悠太社長

「高田という地域で非常に多くの協力をいただきながら事業を継続することができた。基本的に上越・高田で事業の強化・発展を目指したい。」



イノベーションセンターには、社員以外が利用できるパブリックエリアも開設される予定です。