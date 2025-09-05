長崎市の老舗和洋菓子店が、新たなケーキの販売を始めました。

創業130年を超える 長崎市の老舗和洋菓子店「梅月堂」。

2年がかりで開発したケーキは、病気や加齢で飲みこむことが困難になった人も、安心して食べられるそうです。

（冷川小粹アナウンサー）

「こちらがその商品なんですが、フルーツ、生クリーム、そしてスポンジも普通のケーキと見た目は一緒。そして、とても甘くて良い香りです」

実際に食べてみると…

（冷川小粹アナウンサー）

「とっても美味しい。フルーツが柔らかくて、口の中に入れた瞬間、フワッとなくなりました。スポンジとクリームも、だんだんと溶けていくような、不思議な感覚です」

長崎市の老舗和洋菓子店「梅月堂」が、今年の6月に販売を始めたケーキ。

食べ物を飲み込みにくい「嚥下障害」の啓発活動などを行う市民団体の依頼で、安心して美味しく食べることができるケーキを開発しました。

シース、ショコラ、ベリーの3種類あります。

（梅月堂 本田 時夫 社長）

「(今回の商品開発で)新しいお菓子の方向性を勉強させてもらった。(家族)一緒に楽しくお菓子を食べる場面が増えることを期待している」。

（ゆめカステラプロジェクト 三串 伸哉 代表）

「スポンジ部分が、飲み込みにくさの一番の原因なので、スポンジ感は残してちゃんと美味しく飲み込みやすいところが一番気を付けたところ。日本中、世界中に届けたい」

通常はネットの注文販売に限られていますが、5日～15日「敬老の日」までは、梅月堂本店の店頭でも数量限定で販売されるということです。

ネットでの販売は、梅月堂のHPで紹介しています。