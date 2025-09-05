※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]、26日、東証スタンダード市場に上場予定のＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A> [東証Ｓ]は5日、仮条件を発表した。

●ＧＭＯコマース <410A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：9月25日

　事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ
　　　　　　ティングプラットフォーム等の開発、提供

　仮条件：1140円～1180円
　想定発行価格：1160円

　上場時発行済み株式数：516万4800株
　公募：156万8400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株
　ブックビルディング期間：9月8日～12日
　公開価格決定日：9月16日
　申込期間：9月17日～22日
　払込日：9月24日

　主幹事：大和証券

●ＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：9月26日

　事業内容：建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する
　　　　　　事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯
　　　　　　する一切の業務

　仮条件：1000円～1060円
　想定発行価格：1060円

　上場時発行済み株式数：989万4900株
　売り出し：472万5100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限70万8700株
　ブックビルディング期間：9月9日～16日
　公開価格決定日：9月17日
　申込期間：9月18日～24日
　受渡期日：9月26日

　主幹事：野村證券

[2025年9月5日]


株探ニュース