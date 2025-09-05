

※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]、26日、東証スタンダード市場に上場予定のＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A> [東証Ｓ]は5日、仮条件を発表した。



●ＧＭＯコマース <410A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：9月25日



事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ

ティングプラットフォーム等の開発、提供



仮条件：1140円～1180円

想定発行価格：1160円



上場時発行済み株式数：516万4800株

公募：156万8400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株

ブックビルディング期間：9月8日～12日

公開価格決定日：9月16日

申込期間：9月17日～22日

払込日：9月24日



主幹事：大和証券



●ＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：9月26日



事業内容：建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する

事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯

する一切の業務



仮条件：1000円～1060円

想定発行価格：1060円



上場時発行済み株式数：989万4900株

売り出し：472万5100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限70万8700株

ブックビルディング期間：9月9日～16日

公開価格決定日：9月17日

申込期間：9月18日～24日

受渡期日：9月26日



主幹事：野村證券



[2025年9月5日]





株探ニュース

