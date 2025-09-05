本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (5日大引け後 発表分)
※9月25日、東証グロース市場に上場予定のＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]、26日、東証スタンダード市場に上場予定のＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A> [東証Ｓ]は5日、仮条件を発表した。
●ＧＭＯコマース <410A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：9月25日
事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ
ティングプラットフォーム等の開発、提供
仮条件：1140円～1180円
想定発行価格：1160円
上場時発行済み株式数：516万4800株
公募：156万8400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株
ブックビルディング期間：9月8日～12日
公開価格決定日：9月16日
申込期間：9月17日～22日
払込日：9月24日
主幹事：大和証券
●ＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：9月26日
事業内容：建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する
事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯
する一切の業務
仮条件：1000円～1060円
想定発行価格：1060円
上場時発行済み株式数：989万4900株
売り出し：472万5100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限70万8700株
ブックビルディング期間：9月9日～16日
公開価格決定日：9月17日
申込期間：9月18日～24日
受渡期日：9月26日
主幹事：野村證券
[2025年9月5日]
株探ニュース