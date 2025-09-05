¶¶¹¬É×¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¸æ»°²È¡×¤Ç·òºß¤Ï½®ÌÚ°ìÉ×¤À¤±¤Ë¡Ä22Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤¬Å·¹ñ¤Ø
¡¡²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬4Æü¸á¸å11»þ48Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£82ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÄÌÌë¤Ï9Æü¸á¸å6»þ¡¢Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï10ÆüÀµ¸á¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³¡¡Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¡¦¶¶¿¿Í³Èþ¡Ê¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡1960Ç¯¤Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¹ÈÇò¤Ç¤Ï2ÅÙ¡¢ÇòÁÈ¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢¤È¤â¤ËÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£63Ç¯¤Ë¤Ï½®ÌÚ¤¬¡Ö¹â¹»»°Ç¯À¸¡×¤Ç¡¢64Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬¡Ö·¯¤À¤±¤ò¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¤¸»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿3¿Í¤ÏÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢60Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¸æ»°²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡00Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¸æ»°²È¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿G3K¥Ä¥¢¡¼¤òÁ´¹ñ100¥«½ê°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢22Ç¯2·î¤Ë¤ÏÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡£¶¶¤µ¤ó¤âÅ·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Á¡¢¸æ»°²È¤Ç·òºß¤Ê¤Î¤Ï½®ÌÚ¤¿¤À°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Î¿Íµ¤¤È¸æ»°²È¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¸åÀ¤¤Î²ÎÍØ³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢70Ç¯Âå¤«¤é³èÌö¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢À¾¾ë½¨¼ù¡¢Ìî¸ý¸ÞÏº¤Ï¿·¸æ»°²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£